Італія

Український хавбек Руслан Маліновський повернувся на поле після важкої травми. Перший вихід у старті з вересня став дуже успішним.

Маліновський пропустив шість місяців через травму. Патрік Вієйра поступово підводить українця до складу, а вчора Руслан вперше вийшов у старті. І відразу показав феєричну гру – два асисти на Міретті гарантували Дженоа перемогу над Лечче. Обидві результативні передачі були вчасними та зручними для адресата, потягнувши на 0,55 xA гостроти. Поєднання краси та ефективності.

Абсолютно не відчувалось, що Маліновський надовго випав. Постійне бажання загострювати досі при ньому, швидкість мислення – також. Руслан виконав 30 передач (лише 3 назад) з точністю 70%. Фантастика для плеймекера, який майже весь час провів на чужій половині. Використовував кожну можливість віддати у дотик, знаходив коридори для розрізних пасів.

Над фізичними кондиціями ще потрібно працювати. Українець завзято пресингував, але програв багато боротьби, особливо на другому поверсі, коли треба було чіплятись за виноси. Тренер замінив його на початку другого тайму. До того, як втома далась взнаки. Руслан йшов з поля героєм під овації.

Після матчу партнери роздавали Маліновському компліменти. Воротар Леалі назвав його фундаментальним футболістом, який може змінити ситуацію для Дженоа. Міретті подякував за два асисти епітетом досконалий.

Італійська преса відреагувала на гру Маліновського з притаманною емоційністю. Популярні ЗМІ виставили високі оцінки, а фанатські портали зазначають, що з ним Дженоа стає іншою командою.

Eurosport пише про футбольну поезію українця, який став гігантом у центрі поля. Gazzetta dello Sport побачила його чарівним, а Goal.com підхоплює тему: "Завжди готовий показати трохи магії своєю чарівною паличкою".

"Як же команді бракувало його якості. Сьогодні Вієйра використав Маліновського в ролі висунутого плеймейкера. Він просто малює футбол, завжди шукаючи лівою ногою партнерів, як в моменті з асистами-цукерками на Міретті. Пішов з поля під гучні оплески", – пише TMW.

"Ласкаво просимо назад, Руслане! Вийшовши в старті вперше за кілька місяців, він прикрасив яскраву гру на чужій половині двома гольовими передачами своєю фантастичною лівою. Грандіозна якість протягом години гри. Залишилось підтягнути форму", – дають автори Fanta Calcio.

"Дві прекрасні гольові передачі на Міретті та купа важливих розіграшів. За відведену годину змусив Дженоа літати", – резюме від Calciomercato.

"Можна чітко побачити, наскільки болючою для Дженоа була відсутність Маліновського. Два асисти нагадали, що такий гравець здатен робити різницю", – вважає Sport Virgilio.

"Ідеальний вечір? Саме так. Повернувся після тривалого простою і виконав дві результативні передачі – одна ефектніша за іншу. Важливий козир Вієйри", – додає Sport Face.

Міжнародна пауза допоможе Маліновському набрати форму, щоб у наступному турі проти Ювентуса показати ще й фірмовий удар. У збірну України його не викликали.