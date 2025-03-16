Італія

Друга поспіль перемога підопічних португальського фахівця.

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсан висловився після вольової перемоги над Комо (2:1) в рамках 29-го туру італійської Серії А. Його слова наводить Football Italia.

"Нам протистояв якісний суперник. Ми добре увійшли в гру, створили 2-3 моменти, але не зуміли їх реалізувати. Потім Комо забив, і в нас виникли проблеми на всіх рівнях. Але ми змінили ситуацію, провели не блискучий другий тайм, але забили два голи та перемогли.

Я радий за гравців, коли вони виходять на поле, то роблять все можливе, а це значить, що в нас є хороша група футболістів.