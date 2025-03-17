Італія

Керманич Аталанти прокоментував поразку від Інтера.

Напередодні бергамаська Аталанта на власному полі поступилась міланському Інтеру в рамках двадцять восьмого туру італійської Серії A.

Аталанта — Інтер 0:2 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "Богині" Джан П’єро Гасперіні прокоментував виступ власної команди.

"Вилучення зіпсувало завершення матчу, і це прикро, як для нашої команди, так і для суперників та вболівальників на трибунах. Для нього не було жодних передумов. Ми втратили ще 20 хвилин, які були такими ж захоплюючими, як і ігровий час до цього.

Безумовно, арбітр перебільшив із другою жовтою для Едерсона, але були й інші епізоди на жовті картки, як, наприклад, момент із фолом Белланові. Едерсон — коректний гравець, це правда, що він помилився у своїх емоціях, але арбітр зіпсував матч.

Є епізоди і слова набагато гірші, аніж демонстративні оплески. Після цього гра закінчилась, і це прикро, це була хороша гра між першою і третьою третинами ігрового часу. Зруйнувати такий матч — це погано для всіх.

У першому таймі ми дуже добре захищались на стандартах, потім стало погано вболівальнику, і гру призупинили і для нас, і для них. Це, безумовно, був не найвдаліший епізод нашої гри в обороні, і ми повинні були бути більш обережними. Ми часто пропускаємо такі голи від Інтера, очевидно, вони сильніші за нас під час стандартів.

Тим не менш, матч ще багато про що міг сказати, і це було дійсно абсурдно, що арбітр нас так покарав.

Попереду ще дев'ять ігор після міжнародної перерви, тож ми повинні знайти в собі сили, щоб зіграти їх якнайкраще. Ми не виходимо з перегонів, ми грали проти однієї з найкращих команд Європи, намагаючись дати відсіч і перемогти. Різниця полягала в тому, що Тюрам влучив у штангу наших воріт у першому таймі, а в інших випадках саме ми створили ще кілька небезпечних моментів. Аталанта повинна пишатись цим матчем", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі бергамаська Аталанта гостюватиме у Фіорентини.