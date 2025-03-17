Італія

Керманич Інтера прокоментував перемогу над Аталантою.

Напередодні міланський Інтер обіграв бергамаську Аталанту в рамках двадцять восьмого туру італійської Серії A на полі суперників.

Аталанта — Інтер 0:2 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "змій" Сімоне Індзагі прокоментував виступ власної команди.

"Як тренер, я дуже задоволений грою команди. Ми приїхали до Бергамо для того, щоб провести гру за власним сценарієм. У підсумку ми могли закрити цей матч ще раніше, була штанга, скасований гол Лаутаро, момент Фраттезі.

Ми наполегливо боролись проти великої команди і мало що дозволили зробити суперникам, які забила 63 голи, як і ми в цій кампанії.

Вітаю своїх хлопців із перемогою, тому що з таким настроєм ми можемо робити дійсно великі речі. Ми зіграли чудовий матч, хоча в останні тижні можна було прочитати в ЗМІ геть інакше про нас, але коли ти бачиш такі виступи, то розумієш, що ця команда має характер.

Ми перебували в кінці якогось нескінченного циклу, і я задоволений цим етапом сезону. Попереду дев'ять ігор, ще багато, але я не можу вимагати від хлопців більшого.

Проти Аталанти нам потрібно багато чого: темп, рішучість, агресія, техніка. Кожного разу це зовсім інакша гра, але це неодмінно завжди дуже захоплюючі матчі. Сьогодні також був дуже хороший матч, із двома командами, які відкрито протистояли одна одній і які по праву знаходяться на вершині від початку чемпіонату.

Ми хочемо зіграти так якомога більше ігор, і тоді ми справді дізнаємось, що таке футбол, і зрозуміємо, що ми знаємо, що робимо. Зараз буде перерва, а потім ми знову почнемо з матчем проти Удінезе, півфіналом Кубка Італії, тож ми не можемо озиратись назад.

Ми продовжуємо рухатись у цьому напрямку. Я прислухаюсь до всього, що говорять люди, але ми всі знаємо, що таке спорт, тому ми не робимо багато розрахунків наперед і намагаємось зіграти якомога більше ігор від початку до кінця.

Думфріс? У нього було пошкодження, але він виглядав спокійним, його стан ще треба буде оцінити", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі міланський Інтер прийматиме фріульський Удінезе.