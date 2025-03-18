Італія

Сам гравець "б'янкочелесті" не розглядав можливості залишити столицю Італії.

Маріо Джуффреді, агент лівого вінгера Лаціо Маттії Дзакканьї, підтвердив інтерес Наполі до його клієнта, передає портал Football Italia.

Повідомляється, що "адзуррі" цікавилися 29-річним італійцем у січні, коли попрощалися з його колегою за позицією Хвічею Кварацхелією, який вирушив до ПСЖ.

"Це правда, Наполі виявляв інтерес. Однак він [Дзакканьї] ніколи не думав про відхід із Лаціо, як і клуб не думав про припинення співпраці. Він хоче стати символом Лаціо й ніколи не думав про прощання з "б'янкочелесті", — заявив Джуффреді в розмові з Radio Kiss Kiss.

Дзакканьї є капітаном Лаціо. Він виступає за римлян із літа 2021-го, хоча повноцінним гравцем столичного клубу став роком пізніше (придбали за 7.1 млн євро у Верони).

Контракт Маттії з "б'янкочелесті" розраховано до кінця червня 2029 року. Портал transfermarkt оцінює його в 20 млн євро.

У ході поточної кампанії нападник взяв участь у 36-ти матчах усіх турнірів, відзначившись десятьма голами й дев'ятьма асистами.

Раніше повідомлялося, що талановитий одноклубник Коваленка влітку стане гравцем Наполі.