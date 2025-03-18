Сам гравець "б'янкочелесті" не розглядав можливості залишити столицю Італії.
Маттіа Дзакканьї, Getty Images
18 березня 2025, 21:29
Маріо Джуффреді, агент лівого вінгера Лаціо Маттії Дзакканьї, підтвердив інтерес Наполі до його клієнта, передає портал Football Italia.
Повідомляється, що "адзуррі" цікавилися 29-річним італійцем у січні, коли попрощалися з його колегою за позицією Хвічею Кварацхелією, який вирушив до ПСЖ.
"Це правда, Наполі виявляв інтерес. Однак він [Дзакканьї] ніколи не думав про відхід із Лаціо, як і клуб не думав про припинення співпраці. Він хоче стати символом Лаціо й ніколи не думав про прощання з "б'янкочелесті", — заявив Джуффреді в розмові з Radio Kiss Kiss.
Дзакканьї є капітаном Лаціо. Він виступає за римлян із літа 2021-го, хоча повноцінним гравцем столичного клубу став роком пізніше (придбали за 7.1 млн євро у Верони).
Контракт Маттії з "б'янкочелесті" розраховано до кінця червня 2029 року. Портал transfermarkt оцінює його в 20 млн євро.
У ході поточної кампанії нападник взяв участь у 36-ти матчах усіх турнірів, відзначившись десятьма голами й дев'ятьма асистами.
Раніше повідомлялося, що талановитий одноклубник Коваленка влітку стане гравцем Наполі.