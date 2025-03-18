Клуб із Флоренції також отримав попередження.
Стадіо Артеміо Франкі, Getty Images
18 березня 2025, 21:59
Фіорентину попередили й оштрафували на 50 тисяч євро за кореографію вболівальників на Стадіо Артеміо Франкі у Флоренції перед поєдинком з Ювентусом у 29-му турі Серії А-2024/25.
Фіорентина — Ювентус 3:0 Відео голів та огляд матчу 16.03.2025
Штраф клуб отримав за нецензурну лексику [Ювентус — лайно/Juve merda], образливі вигуки на адресу гравців туринського колективу протягом поєдинку й використання кількох димових шашок.
Подальших дій стосовно вболівальників Фіорентини наразі не планується. Таким чином вони зможуть відвідати матч проти Аталанти в 30-му турі чемпіонату Італії-2024/25, який має відбутися у Флоренції 30 березня, після паузи на поєдинки збірних.
Зараз підопічні Раффаеле Палладіно йдуть восьмими в турнірній таблиці Серії А, маючи 48 очок.