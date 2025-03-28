Італія

Українець готовий грати в основі.

Головний тренер італійського Дженоа Патрік Вієйра висловився про готовність українського півзахисника команди Руслана Маліновського. Його слова наводить Football Italia.

"Маліновський в повному порядку, він готовий грати. В останні місяці Руслан виконав величезну роботу, щоб повернутися на футбольне поле, ви могли бачити його якість, коли він грав. Це гравець, який може багато чого дати команді", — сказав Вієйра.

Зазначимо, що 29-го березня, Дженоа на виїзді зустрінеться з туринським Ювентусом у матчі 30-го туру італійської Серії А.

Цього сезону Руслан Маліновський відіграв за Дженоа вісім матчів та віддав три результативні передачі.