Українець відзначився двома гольовими передачами.
Руслан Маліновський, Getty Images
17 березня 2025, 13:25
Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський потрапив до символічної команди тижня за підсумками 29 туру італійської Серії А за версією статистичного порталу SofaScore.
У минулому матчі 31-річний українець вперше після травми вийшов у стартовому складі "грифонів" і відзначився двома гольовими передачами, чим допоміг Дженоа обіграти Лечче (2:1).
За матч Руслан отримав оцінку у 7,9 балів.
Нинішнього сезону Маліновський провів вісім матчів, у яких відзначився трьома асистами.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дженоа — Лечче.