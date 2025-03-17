Італія

Українець відзначився двома гольовими передачами.

Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський потрапив до символічної команди тижня за підсумками 29 туру італійської Серії А за версією статистичного порталу SofaScore.

У минулому матчі 31-річний українець вперше після травми вийшов у стартовому складі "грифонів" і відзначився двома гольовими передачами, чим допоміг Дженоа обіграти Лечче (2:1).

За матч Руслан отримав оцінку у 7,9 балів.

Нинішнього сезону Маліновський провів вісім матчів, у яких відзначився трьома асистами.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дженоа — Лечче.