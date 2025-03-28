Італія

"Россонері" в пошуках спортдира.

Керівництво Мілана знаходиться в активному пошуку нового спортивного директора, розглядаючи відразу шість кандидатів. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, фаворитом на вакантну посаду залишається колишній спортдир Ювентуса Тоттенгема Фабіо Паратічі.

Наступний у черзі — Іглі Таре, який працював на аналогічній посаді в Лаціо. Тоні Д'Аміко з Аталанти — третій в черзі на цю посаду.

Зазначається, що керівництво Мілану віддає перевагу італійському функціонеру, який добре знайомий із Серією А, але також розглядають і іноземних фахівців.

"Россонері" розмірковують над запрошенням Тіаго Скуро, який обіймає посаду генерального директора Монако. Також у сфері інтересів італійського клубу перебуває директор німецького Айнтрахта Маркус Креше.

Замикає шорт-лист Мілану 36-річний Кім Фалькенберг. Нещодавно його підвищили до спортивного директора леверкузенського Баєра, до цього він обіймав посаду голови скаутів "фармацевтів".