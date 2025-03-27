Італія

Тудор буде рятувати сезон для Юве.

Спортивний директор Ювентуса Крістіано Джунтолі висловився про звільнення Тіаго Мотти з посади головного тренера туринської команди. Його слова наводить офіційний сайт "зебр".

"Я хотів би подякувати Тіаго Мотті та його штабу за те, що вони проявили відданість роботі протягом цих дев'яти місяців. Ми поважаємо один одного, тож наші відносини залишаться заснованими на великій повазі.

Під час міжнародної паузи ми проаналізували результати команди та вирішили зробити кардинальні зміни заради клубу. Ми обрали Ігора Тудора не тільки через його зв'язок із клубом, а й завдяки його професійним якостям. Він залишиться з нами до кінця сезону, включно з участю на клубному чемпіонаті світу, а потім ми поспілкуємося, щоб визначитися з його майбутнім в клубі", — заявив Джунтолі.