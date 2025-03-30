Італія

Цього разу українець вразив ворота Лечче.

У рамках 30-го туру Серії А Рома зуміла обіграти Лечче з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Артем Довбик на 81-й хвилині гри, який вийшов у стартовому складі.

Таким чином, це 16-й гол українця за римський клуб: 11 голів Артем забив у Серії А, 3 у Кубку Італії та 2 у Лізі Європи.

Зазначимо, що також на рахунку українця чотири результативні передачі у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Довбик — третій гравець Роми в ХХІ столітті, який забив десять голів у дебютному сезоні Серії А.