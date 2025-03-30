Італія

На нас чекає центральний матч туру.

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсан висловився про майбутній матч 29-го туру італійської Серії А з Наполі. Цитує португальського фахівця офіційний сайт "россонері".

"Ідеально було б попрацювати з усією командою протягом тижня, але це було неможливо. Решта гравців виконували іншу роботу порівняно з минулими тижнями.

Я очікую на якісний Наполі, за образом і подобою свого тренера. З інтенсивністю, конкретикою і нападником, який знає, як забивати голи. В них також є Распадорі, який вміло грає в центрі, а також Мактоміней. Лоботка — маестро півзахисту.

Ми знаємо все напам'ять, ми готувалися на основі цих принципів і їхніх якостей, але при цьому також зосередилися на своїх власних сильних сторонах. Ми готові провести хороший матч, мені подобається протистояти найкращим, а Наполі — одна з найкращих команд Італії.

Я зустрічався з Конте коли був гравцем, ми протистояли один одному багато разів. Правда, що як тренер я зустрінуся з ним вперше. Складний і важливий матч для досягнення наших цілей, які ми перед собою ставимо. З цієї причини результат цього матчу відіграє важливу роль. Ми будемо працювати, щоб перемогти, усвідомлюючи якості суперника

Я знаю, що у мене дві цілі: Кубок Італії та четверте місце в чемпіонаті", — заявив Консейсан.

Матч між Наполі та Міланом відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.