Італія

Керманич Роми прокоментував переможний гол форварда в грі проти Лечче.

Напередодні у гостьовому матчі тридцятого туру італійської Серії A Рома обіграла Лечче.

Лечче — Рома 0:1 Відео гола та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "джаллороссі" Клаудіо Раньєрі прокоментував виступ автора переможного м’яча Артема Довбика.

"Хлопця просто потрібно підтримати. Він відчуває тепло всієї роздягальні, тому що це справжня сім'я, де ми всі піклуємось один про одного.

Ми завжди повинні пам'ятати, що цей хлопець дзвонить додому щоранку і не знає, чи відповість його сім'я чи ні. Ми не живемо в такій ситуації, але він переживає її з перших вуст.

Його близькі опинилися в драматичній ситуації, а він — чутливий хлопчик, він потребує родинного тепла, і ми йому його надаємо.

Ми ще маємо побачити справжнього Довбика, я просив його боротись за кожен м'яч, і тоді голи прийдуть", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Рома прийматиме туринський Ювентус.