Італія

Швейцарець задоволений трьома очками.

Воротар Інтеру Янн Зоммер прокоментував перемогу своєї команди в матчі 30-го туру чемпіонату Італії проти Удінезе (2:1).

"Ми раді, що добре провели перший тайм і контролювали гру. У другому таймі нам довелося страждати, але головне — взяти три очки. Це справді важливі три очки.

Ми продовжуємо тримати лідерство, і матч проти Удінезе має велике значення на цьому етапі сезону", – сказав Зоммер.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Удінезе у рамках 30 туру Серії А-2024/25.