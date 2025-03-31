Швейцарець задоволений трьома очками.
Янн Зоммер, Getty Images
31 березня 2025, 10:51
Воротар Інтеру Янн Зоммер прокоментував перемогу своєї команди в матчі 30-го туру чемпіонату Італії проти Удінезе (2:1).
"Ми раді, що добре провели перший тайм і контролювали гру. У другому таймі нам довелося страждати, але головне — взяти три очки. Це справді важливі три очки.
Ми продовжуємо тримати лідерство, і матч проти Удінезе має велике значення на цьому етапі сезону", – сказав Зоммер.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Удінезе у рамках 30 туру Серії А-2024/25.