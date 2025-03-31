Італія

Тренер висловився про свою поведінку під час матчу Серії А.

Сімоне Індзагі, головний тренер Інтеру, прокоментував перемогу над Удінезе (2:1) в матчі Серії А.

"Ми ризикували не виграти матч, у якому провели чудовий перший тайм. У другій половині гри ми недостатньо добре увійшли в гру, але не дали супернику багато шансів. Гол Соле трохи вибив нас з ритму, і це мене дратує. Іноді адреналін бере гору, і я шкодую про своє вилучення. Мені прикро, що я пропущу матч проти Парми, і я перепрошую за це.

У кінцівці гри ми не показали свого рівня, але в першому таймі зіграли блискуче проти дуже сильної та фізично потужної команди. Прогрес у грі Удінезе збігся з нашими проблемами у другому таймі. Проте я вважаю, що варто говорити саме про нашу гру в першій половині матчу.

Ми – команда, яка любить грати у футбол і робить це дуже добре з технічної точки зору. У нас виникають труднощі, коли ми відходимо від свого стилю. Я відчуваю підтримку з боку клубу, фанатів і маю чудові стосунки з гравцями. Мені комфортно у цьому середовищі. Ми рухаємося вперед завдяки важливій перемозі, але знаємо, що попереду ще довгий шлях", — сказав Індзагі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Удінезе у рамках 30 туру Серії А-2024/25.