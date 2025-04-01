Італія

Але у новій ролі.

Колишній головний тренер збірної Італії Чезаре Пранделлі повернеться в національну команду в новій ролі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, Чезаре стане технічним директором збірної Італії. Він буде координувати взаємодію збірної з клубами.

Пранделлі візьметься до виконання своїх обов’язків у червні 2025 року. На посаді технічного директора 67-річний фахівець замінить Деметріо Альбертіні, який нещодавно залишив свою посаду.

Чезаре Пранделлі був головним тренером збірної Італії з 2010 по 2014 рік. Після невдалого виступу на чемпіонаті світу 2014 в Бразилії Чезаре подав у відставку.