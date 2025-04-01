Італія

Ще одна кадрова проблема для "старої синьйори".

Центральний захисник Ювентуса Федеріко Гатті не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.

26-річний італієць отримав пошкодження у минулому матчі 30 туру італійської Серії А проти Дженоа (1:0).

Після медичного обстеження стало відомо, що у нього неповний перелом діафазу малогомілкової кістки.

Терміни відновлення футболіста не називаються.

У нинішньому сезоні Гатті провів 40 поєдинків, у яких забив один гол та віддав два асисти.

Після 30 турів Ювентус набрав 55 очок і посідає лише п'яте місце у Серії А.