Італія

Футболіст залишить клуб як вільний агент.

Нападник Ювентуса Аркадіуш Мілік, ймовірно, залишить клуб цього літа, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, контракт 31-річного поляка розрахований до літа 2026 року, але туринський клуб оцінює можливість дострокового розірвання угоди протягом наступних місяців.

Мілік не провів жодного офіційного матчу в сезоні-2024/2025. Це пов'язано з тривалим відновленням після травми, отриманої наприкінці попереднього сезону.

Раніше Тудор прокоментував перемогу в першому матчі на чолі Ювентуса.