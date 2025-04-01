Футболіст залишить клуб як вільний агент.
Аркадіуш Мілік, Getty Images
01 квітня 2025, 11:56
Нападник Ювентуса Аркадіуш Мілік, ймовірно, залишить клуб цього літа, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, контракт 31-річного поляка розрахований до літа 2026 року, але туринський клуб оцінює можливість дострокового розірвання угоди протягом наступних місяців.
Мілік не провів жодного офіційного матчу в сезоні-2024/2025. Це пов'язано з тривалим відновленням після травми, отриманої наприкінці попереднього сезону.
Раніше Тудор прокоментував перемогу в першому матчі на чолі Ювентуса.