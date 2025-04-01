Італія

Італієць похвалив одноклубника.

Захисник Роми Джанлука Манчіні в інтерв'ю Cronache di Spogliatoio прокоментував гру українського нападника Артема Довбика.

"Артем — золотий хлопець, винятковий. Ми всі знаємо, через що, на жаль, проходить його сім'я, і я думаю, що це його трохи стримує. Однак, коли ми на полі, протягом 90 хвилин потрібно вміти залишати все інше позаду, хоча це не завжди легко.

Іноді я його підколюю або підбадьорюю, тому що він — справжня шафа, величезний. Коли я тренуюся проти нього і ми стикаємося в боротьбі, мені майже стає страшно, бо якщо він йде на тебе з силою, то відправляє метрів на чотири.

Коли він святкував гол Лечче, я йому сказав: "Ти сильний, ти повинен завжди так прориватися", звісно, у позитивному футбольному сенсі", - підсумував Манчіні.

Артем Довбик, виступаючи за італійську Рому в сезоні-2024/2025, забив 11 голів у 26 матчах Серії А.