Італія

Визнання для форварда, який приніс перемогу власній команді.

Напередодні Рома в гостьовому матчі тридцятого туру італійської Серії A обіграла Лечче.

Лечче — Рома 0:1 Відео гола та огляд матчу Серії А

Єдиний м’яч у цій зустрічі на 80 хвилині записав на свій рахунок український нападник "джаллороссі" Артем Довбик.

У підсумку, 27-річний виконавець команди Клаудіо Раньєрі був визнаний найкращим футболістом у цій грі за версією організаторів турніру.

Статистичний портал SofaScore тим часом віддав аналогічне звання воротарю гостей Міле Свілару з найвищим на обидві команди балом — 7.8.

Нагадаємо, що це був уже 16 гол Довбика в поточній кампанії.