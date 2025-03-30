Визнання для форварда, який приніс перемогу власній команді.
Артем Довбик, Getty Images
30 березня 2025, 08:35
Напередодні Рома в гостьовому матчі тридцятого туру італійської Серії A обіграла Лечче.
Лечче — Рома 0:1 Відео гола та огляд матчу Серії А
Єдиний м’яч у цій зустрічі на 80 хвилині записав на свій рахунок український нападник "джаллороссі" Артем Довбик.
У підсумку, 27-річний виконавець команди Клаудіо Раньєрі був визнаний найкращим футболістом у цій грі за версією організаторів турніру.
Статистичний портал SofaScore тим часом віддав аналогічне звання воротарю гостей Міле Свілару з найвищим на обидві команди балом — 7.8.
Нагадаємо, що це був уже 16 гол Довбика в поточній кампанії.