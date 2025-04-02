67-річний фахівець не має наміру допрацьовувати останній рік свого контракту.
Джан П'єро Гасперіні, Getty Images
02 квітня 2025, 12:01
Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні залишить команду італійської Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, контракт із 67-річним італійцем розрахований до літа 2026 року, проте Джан П'єро має намір домовитися про достроковий відхід з клубу найближчим літом.
Раніше була інформація, що у послугах Гасперіні зацікавлена Рома, яка продовжує пошуки для заміни Клаудіо Раньєрі після закінчення сезону.
Гасперіні очолює Аталанту з літа 2016 року. Також він тренував Дженоа, Палермо, Інтер та Кротоне.
Після 30 турів Аталанта набрала 58 очок і посідає третє місце у Серії А, відстаючи від Інтера на дев'ять балів.