Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні залишить команду італійської Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, контракт із 67-річним італійцем розрахований до літа 2026 року, проте Джан П'єро має намір домовитися про достроковий відхід з клубу найближчим літом.

Раніше була інформація, що у послугах Гасперіні зацікавлена ​​Рома, яка продовжує пошуки для заміни Клаудіо Раньєрі після закінчення сезону.

Гасперіні очолює Аталанту з літа 2016 року. Також він тренував Дженоа, Палермо, Інтер та Кротоне.

Після 30 турів Аталанта набрала 58 очок і посідає третє місце у Серії А, відстаючи від Інтера на дев'ять балів.