Італія

67-річний фахівець не має наміру допрацьовувати останній рік свого контракту.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні залишить команду італійської Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, контракт із 67-річним італійцем розрахований до літа 2026 року, проте Джан П'єро має намір домовитися про достроковий відхід з клубу найближчим літом.

Раніше була інформація, що у послугах Гасперіні зацікавлена ​​Рома, яка продовжує пошуки для заміни Клаудіо Раньєрі після закінчення сезону.

Гасперіні очолює Аталанту з літа 2016 року. Також він тренував Дженоа, Палермо, Інтер та Кротоне.

Після 30 турів Аталанта набрала 58 очок і посідає третє місце у Серії А, відстаючи від Інтера на дев'ять балів.