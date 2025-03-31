Італія

Тренер вважає, що команда у перегонах.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні поспілкувався з пресою після поразки від Фіорентини (1:0) в матчі чемпіонату Італії.

"Кожен клуб відчуває проблеми після міжнародної паузи. Нам не вистачило енергії в цій грі, фізична підготовка могла бути на кращому рівні. У першому таймі ми грали краще, але помилка, що призвела до гола, все змінила.

Нас має мотивувати той факт, що ми все ще ведемо боротьбу за "скудетто". Звісно, ми втратили очки, але у нас попереду ще є вісім матчів, п'ять з яких вдома, тож, попри цю поразку, ми маємо дивитись вперед", — сказав Гасперіні.

Нагадаємо, Рома запропонувала контракт Гасперіні.