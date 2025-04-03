Італія

Українець провів хороший місяць в Римі.

Український нападник римської Роми Артем Довбик претендує на звання найкращого гравця італійської Серії А в березні. Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

У минулому місяці 27-річний форвард "вовків" у чотирьох матчах забив три голи. Зазначимо, що всі три забиті м'ячі Довбика в підсумку ставали для Роми переможними.

На нагороду також претендують наступні гравці:

Ніколо Барелла (Інтер)

Люка Да Кунья (Комо)

Ніколо Фаджолі (Фіорентина)

Ріккардо Орсоліні (Болонья)

Умар Соле (Удінезе)