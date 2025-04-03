Українець провів хороший місяць в Римі.
Артем Довбик, getty images
03 квітня 2025, 14:17
Український нападник римської Роми Артем Довбик претендує на звання найкращого гравця італійської Серії А в березні. Про це повідомляє офіційний сайт ліги.
У минулому місяці 27-річний форвард "вовків" у чотирьох матчах забив три голи. Зазначимо, що всі три забиті м'ячі Довбика в підсумку ставали для Роми переможними.
На нагороду також претендують наступні гравці:
Ніколо Барелла (Інтер)
Люка Да Кунья (Комо)
Ніколо Фаджолі (Фіорентина)
Ріккардо Орсоліні (Болонья)
Умар Соле (Удінезе)