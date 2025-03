Рома пішла на міжнародну паузу переможним голом Довбика, Рома повернулася з міжнародної паузи переможним голом Довбика. Гра команди зовсім не вражає, але українець робить результат і закріплює свій статус у столиці Італії. Звичайно, його визнали найкращим гравцем матчу.

Лечче — Рома 0:1 Відео гола Довбика та огляд матчу

На полі Лечче Артем знову нагадав, чому його переїзд у Рим оцінюють настільки по-різному. Він вигадав гол з дуже важкої позиції (удар потягнув на 0,06 xG, а скільки ще зробив до удару), але поряд з тим змарнував два шикарні моменти. Анхеліньо та Шомуродов зручно котили Довбику з лівого флангу, однак наш форвард бив у воротаря.

Також в негатив записали нереалізований випад в дебюті зустрічі, коли Артем ідеально відкрився під пас Коне, вів м'яч роботою ногою в сторону воріт, але пробив у суперника. От і те на те виходить: один гол з сумарного 0,78 xG. Знехтував пропозиціями партнерів і зробив усе сам. Ніби й герой команди, а ніби просто реабілітувався за невдачі.

У першому таймі Довбик відверто страждав. Партнери рідко вмикали його у гру, а коли вмикали – українця приймав Гашпар. Африканський захисник дуже щільно і жорстко діяв проти Артема. Як наслідок, у Довбика 86% програних дуелей.

І все одно форвард збірної України постійно себе пропонував, відходив у глибину, щоб зв'язати команду в умовах відсутності Дібали. Епізодами він навіть нагадував аргентинця, елегантно обробляючи м'яч. Одним з пасів п'ятою вивів на удар Суле – той промахнувся.

З виходом Шомуродова стало значно простіше. В атаці Роми з'явилось більше мускулів, тому захисникам Лечче довелося розпорошуватись. Довбик отримав простір і скористався ним. Узбецький партнер не перетягує ковдру на себе, а навпаки радий підсобляти Артему.

Довбик мало зіграв за збірну через проблеми зі здоров'ям. Радісно було бачити, що хороші кондиції повернулись. Форвард багато працював без м'яча, допомагаючи в пресингу. Командний тиск за участю Довбика призвів до 100-відсоткового шансу Коне. Втім, наприкінці матчу українець відчув проблеми з правою ногою та йшов на заміну кульгаючи.

Клаудіо Раньєрі стримано похвалив Довбика, а італійська преса видала порцію компліментів. Майже всі видання назвали його найкращим гравцем матчу та дружньо виставили по 7 балів. На гол емоційно відреагував легендарний тенісист Боріс Беккер.

Одна з головних газет Італії Corriere dello Sport пише: "Довбик вийшов зі сплячки та забив дуже важливий гол. І дуже красивий". Коротка характеристика від Goal.com: "Гол фізики та сили від справжнього центрфорварда".

"Змішані відчуття: довгий час грав погано, рідко отримував м'яч, не бив по воротах. А потім як прокинувся – з'явились моменти. Створив незарахований гол для Манчіні, знайшов переможну іскру та ледь не оформив дубль", – констатує Eurosport.

"Є помилки, але якщо він забиває такі важливі голи, Раньєрі може легко парирувати: "Кого це хвилює!" На 80-й хвилині українець поклав гол – наскільки красивий, настільки й важкий. Довбик повертає мрію обійти Лаціо після відставання в -15", – резюме від Calciomercato.

"Важкий вечір для українця, який в основному впирався в стіну Гашпара. Саме в таких матчах можна побачити клас центрального нападника", – констатує Tuttomercatoweb. Ще яскравіше характеризує гол CalcioNews24: "На межі шедевра".

Фанатські портали Роми ставлять на перший план результативність Довбика.

Artem Dovbyk since start of last season in Europe’s top 5 leagues:



45 G/A

35 Goals

10 Assists pic.twitter.com/EsRGDldqKm