Італія

Артем Довбик забив 16-й гол у сезоні та приніс Ромі три очки в матчі з Лечче. Football.ua розбирає дії українського форварда та збирає відгуки в італійських ЗМІ.

Рома пішла на міжнародну паузу переможним голом Довбика, Рома повернулася з міжнародної паузи переможним голом Довбика. Гра команди зовсім не вражає, але українець робить результат і закріплює свій статус у столиці Італії. Звичайно, його визнали найкращим гравцем матчу.

Лечче — Рома 0:1 Відео гола Довбика та огляд матчу

На полі Лечче Артем знову нагадав, чому його переїзд у Рим оцінюють настільки по-різному. Він вигадав гол з дуже важкої позиції (удар потягнув на 0,06 xG, а скільки ще зробив до удару), але поряд з тим змарнував два шикарні моменти. Анхеліньо та Шомуродов зручно котили Довбику з лівого флангу, однак наш форвард бив у воротаря.

Також в негатив записали нереалізований випад в дебюті зустрічі, коли Артем ідеально відкрився під пас Коне, вів м'яч роботою ногою в сторону воріт, але пробив у суперника. От і те на те виходить: один гол з сумарного 0,78 xG. Знехтував пропозиціями партнерів і зробив усе сам. Ніби й герой команди, а ніби просто реабілітувався за невдачі.

У першому таймі Довбик відверто страждав. Партнери рідко вмикали його у гру, а коли вмикали – українця приймав Гашпар. Африканський захисник дуже щільно і жорстко діяв проти Артема. Як наслідок, у Довбика 86% програних дуелей.

І все одно форвард збірної України постійно себе пропонував, відходив у глибину, щоб зв'язати команду в умовах відсутності Дібали. Епізодами він навіть нагадував аргентинця, елегантно обробляючи м'яч. Одним з пасів п'ятою вивів на удар Суле – той промахнувся.

З виходом Шомуродова стало значно простіше. В атаці Роми з'явилось більше мускулів, тому захисникам Лечче довелося розпорошуватись. Довбик отримав простір і скористався ним. Узбецький партнер не перетягує ковдру на себе, а навпаки радий підсобляти Артему.

Довбик мало зіграв за збірну через проблеми зі здоров'ям. Радісно було бачити, що хороші кондиції повернулись. Форвард багато працював без м'яча, допомагаючи в пресингу. Командний тиск за участю Довбика призвів до 100-відсоткового шансу Коне. Втім, наприкінці матчу українець відчув проблеми з правою ногою та йшов на заміну кульгаючи.

Клаудіо Раньєрі стримано похвалив Довбика, а італійська преса видала порцію компліментів. Майже всі видання назвали його найкращим гравцем матчу та дружньо виставили по 7 балів. На гол емоційно відреагував легендарний тенісист Боріс Беккер.

Одна з головних газет Італії Corriere dello Sport пише: "Довбик вийшов зі сплячки та забив дуже важливий гол. І дуже красивий". Коротка характеристика від Goal.com: "Гол фізики та сили від справжнього центрфорварда".

"Змішані відчуття: довгий час грав погано, рідко отримував м'яч, не бив по воротах. А потім як прокинувся – з'явились моменти. Створив незарахований гол для Манчіні, знайшов переможну іскру та ледь не оформив дубль", – констатує Eurosport.

"Є помилки, але якщо він забиває такі важливі голи, Раньєрі може легко парирувати: "Кого це хвилює!" На 80-й хвилині українець поклав гол – наскільки красивий, настільки й важкий. Довбик повертає мрію обійти Лаціо після відставання в -15", – резюме від Calciomercato.

"Важкий вечір для українця, який в основному впирався в стіну Гашпара. Саме в таких матчах можна побачити клас центрального нападника", – констатує Tuttomercatoweb. Ще яскравіше характеризує гол CalcioNews24: "На межі шедевра".

Фанатські портали Роми ставлять на перший план результативність Довбика.

Artem Dovbyk since start of last season in Europe’s top 5 leagues:



45 G/A

35 Goals

10 Assists pic.twitter.com/EsRGDldqKm — StatMuse FC (@statmusefc) March 29, 2025

"З перших хвилин почав створювати проблеми Гашпару. Технічних помилок не уник, але щоразу вигадував щось у стилі Дибали. Перекрив усе епізодом в стилі фокусника – розхитав оборону Лечче та розправився смертельним ударом", – не шкодує красивих слів Roma News.

"Гра Довбика викликає питання, але цифри на все відповідають. Це сьомий матч, в якому він відкрив рахунок. Тонка робота справжнього бомбардира. Сподіваємося, що це підніме моральний дух. Такий гравець нам потрібен", – додає Gazzetta GialloRossa.

До того ж відсилає Il Romanista ефектним заголовком: "Сьома симфонія Довбика". Інший журналіст оцінив гру українця: "Загалом гра Артема далека від ідеалу. Буває відірваний від команди. Але його індивідуальний гол вирішив долю зустрічі. Вкотре показав інстинкт вбивці".

"Його помилки змушують видихати та матюкатися. Однак Довбик забиває неймовірно важливі голи. Що і сталось сьогодні. Боровся з Гашпаром, створив два моменти, потім турбував Фальконе і навіть асистував у офсайд Манчіні. Зрештою, той удар наприкінці матчу пахне Європою та позбавляє від печії", – ще одна оригінальна аналогія від Forza Roma.

"Сильно розпочав матч, але потім загубився та почав часто втрачати м'ячі. Раньєрі розумно не зняв українця з поля, а той несподівано розбив оборону Лечче. Фінт в одну сторону, фінт в іншу – потужний результативний удар. Радісне ехо прилетіло з Апульї до столиці", – йдеться у матеріалі Voce GialloRossa.

"Українець завжди в центрі дискусій, але значно важливіше, що він завжди в ігровому протоколі. З матчу в матч", – вважає La Roma24. "Протягнув Рому на власних плечах. Три удари в площину, гольова в офсайд на Манчіні та придуманий з нізвідки гол. 16-й в сезоні, до речі. Можливо, настав час відмовитися від надмірної критики Довбика", – запитує у вболівальників Siamo la Roma.