Італія

Черговий грузин в італійському футболі?

Туринський Ювентус проявляє інтерес до 16-річного грузина Колхеті-1913 Андрії Бартішвілі. Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, скаути "зебр" з минулого літа ведуть талановитого вінгера та вбачають в ньому "нового Кварацхелію". Наразі ніяких перемовин між клубами не було, однак влітку керівництво Ювентуса може звернутися до грузинського клубу з офіційним запитом щодо переходу Бартішвілі.

Цього сезону Андрія Бартішвілі відіграв за Колхеті-1913 два матчі (40 хвилин). Також на його рахунку два забиті м'ячі у чотирьох матчах збірної Грузії U-17.

Раніше повідомлялося, що Ювентус має намір достроково розірвати контракт з Міліком.