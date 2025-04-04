Андрія Бартішвілі праворуч, getty images
04 квітня 2025, 19:48
Туринський Ювентус проявляє інтерес до 16-річного грузина Колхеті-1913 Андрії Бартішвілі. Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, скаути "зебр" з минулого літа ведуть талановитого вінгера та вбачають в ньому "нового Кварацхелію". Наразі ніяких перемовин між клубами не було, однак влітку керівництво Ювентуса може звернутися до грузинського клубу з офіційним запитом щодо переходу Бартішвілі.
Цього сезону Андрія Бартішвілі відіграв за Колхеті-1913 два матчі (40 хвилин). Також на його рахунку два забиті м'ячі у чотирьох матчах збірної Грузії U-17.
Раніше повідомлялося, що Ювентус має намір достроково розірвати контракт з Міліком.