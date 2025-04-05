Італія

Італійському фахівцю забракло часу.

Колишній головний тренер Ювентуса Тіаго Мотта висловився про своє звільнення з туринського клубу. Його слова наводить Corriere della Sera.

"Складно робити аналіз, коли минуло так мало часу. Я, звісно, розчарований, бо все пройшло не так, як ми сподівалися, особливо в Кубку Італії та Лізі чемпіонів. Втім я не згоден, коли говорять про провал: роботу було перервано, коли ми перебували в одному пункті від зони Ліги чемпіонів, яка на початку сезону було пріоритетною метою.

Коли я погодився на роботу в Ювентусі, мені сказали, що це буде трирічний проект. Його основа — глибокі зміни та радикальне омолодження складу.

Я прекрасно знаю, що в командах рівня Ювентуса потрібно перемагати. Тим паче після кількох років без перемог. Проект, звісно, не пішов так, як ми хотіли", — сказав Мотта.