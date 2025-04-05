Італія

Наставник "грифонів" задоволений прогресом українця після травми.

Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра прокоментував виступ українського півзахисника Руслана Маліновського у матчі Серії А проти Удінезе (1:0).

"Руслан ще не готовий повністю. Він тренується, але ми не маємо забувати його складний шлях.

Він добре працює і прогресує. Коли він на полі, він приносить технічну майстерність, він важливий гравець для нас. Фізично він почуватиметься ще краще наступного року", — наводить слова Вієйри TUTTOmercatoWEB.

Нинішнього сезону 31-річний українець провів десять матчів, у яких віддав три гольові передачі.

Після 31 туру Дженоа набрала 38 очок і посідає 12 місце у Серії А. Свій наступний матч "грифони" проведуть проти Верони — гра відбудеться 13 квітня.