Італія

Шикарний матч на Сан Сіро.

Головний тренер Фіорентини Раффаеле Палладіно прокоментував нічийний результат матчу 31-го туру італійської Серії з Міланом (2:2). Його слова наводить Sky Sport Italia.

"Ми приїхали на Сан-Сіро грати проти великої команди. У Мілана є гравці такого рівня, які можуть переломити хід гри в будь-який момент, але ми грали з характером, сміливістю та інтенсивністю.

Ми створили багато гольових моментів, щоб виграти матч. Крім того, це була справді дуже яскрава гра, в якій ми могли як виграти, так і програти, оскільки у Мілана теж були шанси, але головне, що ми на правильному шляху.

Наш феноменальний воротар (Давід Де Хеа — прим.) також зіграв вирішальну роль. Я відчув, що це була чудова реклама італійського футболу. Я не бачив такої напруженої гри вже багато років.

Зараз ми набрали сім очок у трьох матчах проти Ювентуса, Аталанти та Мілана, тож я по-справжньому задоволений", — заявив Палладіно.

Наразі Фіорентина посідає шосте місце в чемпіонаті Італії, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на чотири пункти.