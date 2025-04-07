Італія

Ексголкіпер Ювентуса прокоментував нічию проти Роми.

Напередодні Туринський Ювентус у рамках тридцять першого туру італійської Серії A зіграла внічию проти Роми на виїзді.

Рома — Ювентус 1:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри колишній воротар "Старої Синьйори" Джанлуїджі Буффон прокоментував виступ команди.

"Побачивши команду цього вечора, мені здалось, що гравцям є що сказати один одному і чим поділитись, вони рухаються в одному напрямку.

Раніше в цьому сезоні вони, здавалося б, теж боролись, але я не бачив поміж ними якоїсь спільної мети, тому кожен давав власну інтерпретацію матчу. У них не було єдності.

Мотта? Я думаю, що, ураховуючи його досвід спочатку як гравця, а потім як тренера, він добре впорається з цим викликом. Я все ще вважаю, що на нього чекає чудова кар'єра, тому сподіваюсь, що ця невдача стане для нього уроком і допоможе стати кращим тренером. Я все ще дуже вірю в його майбутнє.

У той самий час сказати, що Тудор приніс команді лише рішучість, було б теж неправильно. Ігор уже показав у Лаціо минулого сезону, що він може дати клубу, яку енергію та позитив, який він передає команді. Це також те, чого команда потребувала в Ювентусі.

Підхід Мотти був, безумовно, незвичним для Ювентуса. Те саме його рішення щодо вільного вибору капітана перед матчем. Перше, що ви робите, коли заходите в роздягальню Ювентуса, це бачите фотографії капітанів за більш ніж 100-річну історію клубу.

Це говорить про те, що вам потрібно знайти одного капітана серед гравців і триматись його, тому що в ті делікатні моменти або коли вам потрібно, щоб хтось передав повідомлення тренера, капітан не може бути слабким. Його треба підтримати і дати йому відчути себе центром команди", — заявив колишній італійський виконавець.

У наступному турі туринський Ювентус прийматиме Лечче.