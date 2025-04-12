Туринський клуб набрав три очки в Турині.
Ювентус - Лечче, Getty Images
12 квітня 2025, 23:51
У рамках 32-го туру італійської Серії А Ювентус на своєму полі приймав Лечче.
"Бьянконері" забили два голи в першому таймі і по суті вирішили результат зустрічі. Гості зуміли відквитати один м'яч наприкінці зустрічі, який не вплинув на фінальний результат.
Ювентус - Лечче 2:1
Голи: Копмейнерс, 2, Їлдиз, 34 - Баскіротто, 87
Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Вейга, Келлі — Гонсалес (Фернандеш Консейсан, 76), Локателлі, Тюрам, Маккенні (Камб'язо, 67) — Копмейнерс (Веа, 67), Їлдиз (Савона, 90) — Влахович (Коло Муані, 67)
Лечче: Фальконе — Вейга (Гельгасон, 77), Гашпар, Баскіротто, Галло (Сала, 46) — Кулібалі, П'єрре — Моренте, П'єротті (Ндрі, 56), Жан (Габріел, 11) — Крстович (Ребич, 46)
Попередження: Моренте.