Італія

Тренер Лаціо висловився про українця.

Напередодні римського дербі головний тренер Лаціо Марко Бароні поділився думкою про форварда Роми Артема Довбика, який є одним із найнебезпечніших гравців "вовків" у цьому сезоні. Наставник "орлів" наголосив, що стримати українця буде непростим завданням, і це вимагає командної роботи в обороні.

"Я не думаю, що поява Жиго суттєво допоможе впоратися з Довбиком. Один гравець не зможе стримати такого нападника — це завдання для всієї команди", — заявив Бароні в коментарі для Tuttomercatoweb.

Дербі між Ромою та Лаціо відбудеться сьогодні, 13 квітня, о 21:45 за київським часом. На цей момент Довбик має у своєму активі 16 голів і 4 результативні передачі у 40 матчах сезону-2024/25.