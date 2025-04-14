Італія

Дженоа хоче закріпити досягнуті результати під керівництвом Вієйра та продовжити співпрацю з тренером ще на сезон.

Головний тренер Дженоа Патрик Вієйра може отримати від клубу пропозицію продовжити свою роботу на посаді до літа 2027 року, перевищивши умови поточного контракту, який діє до 2026 року.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, клуб задоволений роботою французького тренера, який зміг створити стійку команду, і тепер прагне закріпити досягнуті результати.

Дженоа наразі займає 12-те місце в Серії А, але знаходиться в безпечному відриві від зони вильоту — 15 очок. Керівництво Дженоа готове продовжити співпрацю з Вієйра, сподіваючись, що його робота дозволить команді стати стабільнішою.

Раніше тренер висловився про готовність Маліновського.