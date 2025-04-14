Італія

Тренер "вовків" назвав майбутню легенду клубу.

У римському дербі, що відбулося 13 квітня в рамках 32 туру Серії А, Лаціо та Рома розписали бойову нічию — 1:1. Після фінального свистка головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі окремо відзначив гру правого вінгера Матіаса Суле, назвавши його ключовою фігурою для майбутнього команди.

"Суле проводить сильний сезон. У нього є все: удар, бачення поля, швидкість і здатність знаходити момент. Він може вести команду за собою, але сьогодні партнери надто пізно знаходили його передачами, що давало супернику час повернутися в оборону", — сказав Раньєрі.

В поточному сезоні Суле провів 33 матчі у всіх турнірах, де забив три голи та віддав одну результативну передачу.