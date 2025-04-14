Італія

"Богиня" залишається в трійці.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні висловився після переможного матчу 32-го туру італійської Серії А з Болоньєю (2:0). Його слова наводить DAZN.

"Коли ви виграєте матчі такого калібру, здається, що для турнірної таблиці перемога йде за дві.

Ми були задоволені і після матчів, у яких не добилися заслужених результатів, ми знаємо, що це теж футбол. Коли ви забиваєте швидкий гол, це дає можливість контролювати гру.

Чесно кажучи, я не можу судити про наші останні виступи занадто негативно, незважаючи на результати. Але сьогодні ми були більш надійні та реалізували свої моменти. Рано вийшовши вперед, ми змогли зберегти надійність, а потім отримали хороші шанси на контратаках, де могли б бути більш влучними.

Ретегі зіграв практично в кожному матчі, за винятком тих, коли був травмований, тому, природно, нападників частіше замінюють, оскільки в атаці важливо мати свіжі ноги. Я думаю, що це був найкращий виступ Ретегі цього року. Завдяки своїй якості та інтенсивності він був постійним орієнтиром для решти команди", — заявив Гасперіні.

Наразі Аталанта посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії, набравши 61 пункт після 32 зіграних турів.