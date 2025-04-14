Італія

Італієць нікуди не йде.

Конте та Де Лаурентіс, getty images

Конте та Де Лаурентіс, getty images

Головний тренер італійського Наполі Антоніо Конте продовжить свою роботу в клубі у наступному сезоні. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 55-річний італієць вирішив залишитися в Неаполі після розмови з власником клубу Ауреліо Де Лаурентісом.

Зазначається, що президент неаполітанського клубу пообіцяв Конте виділити значні кошти на підсилення команди в найближче літнє трансферне вікно.

Наразі Наполі посідає другу сходинку в турнірній таблиці італійської Серії А, відстаючи від лідируючого Інтера на шість очок, але маючи одну гру в запасі.

Раніше повідомлялося, що Конте — фаворит на посаду головного тренера Мілана.