Італія

Англійський захисник переконав "росонері" своїми виступами, і клуб готується до викупу його контракту влітку.

Мілан має намір зберегти у своєму складі Кайла Вокера, який приєднався до команди в січні на правах оренди з Манчестер Сіті.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, керівництво "росонері" вже розглядає можливість повноцінного викупу прав на 33-річного захисника.

Італійський клуб залишився задоволений внеском Вокера, який у поточному сезоні провів 30 матчів та відіграв 2122 хвилини.

Очікується, що сторони почнуть переговори вже найближчим часом, аби закріпити присутність англійця в складі на наступний сезон.

Після 32 турів Мілан набрав 51 очко і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Серії А.