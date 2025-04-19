Італія

Туринці працюють на перспективу.

Керівництво туринського Ювентуса уважно стежить за прогресом атакувального півзахисника бельгійського Генка Константіносом Карецасом. Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, бельгійський клуб оцінює свого 17-річного вундеркінда у 15 млн. євро.

Скаути Ювентуса на власні очі переглядали гру Карецаса в матчі 3 туру чемпіонської групи чемпіонату Бельгії з Брюгге (0:1) і залишилися задоволеними побаченим у виконані юного грека. Цілком ймовірно "зебри" вже найближчого літа зроблять офіційну пропозицію "смурфикам".

Зазначимо, що Карецас вже встиг відіграти два матчі за збірну Греції та відзначитися одним забитим м'ячем.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 13 млн. євро.

Цього сезону Константінос Карецас відіграв за Генк 33 матчі, забив три голи та віддав чотири результативні передачі.