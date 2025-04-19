Італія

Італійський фахівець відзначив свою колишню команду.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте висловився про вклад міланського Інтера в розвиток італійського футболу. Його слова наводить Football Italia.

"Вітаю Інтер з виходом у півфінал Ліги чемпіонів, вони обіграли сильну команду.

Як футбольна людина, для якої Інтер є суперником, я маю привітати їх. І без цього матчу ми розуміємо, наскільки вони сильні. Не випадково вони йдуть в лідерах у всіх турнірах, і це зміцнює нашу лігу.

Вони роблять важливі речі, це добре для розвитку італійського футболу. В останні роки їх завжди поважали. Вже третій рік поспіль вони демонструють надзвичайний рівень. Один рік може бути випадковістю, але якщо це відбувається щороку — значить, італійський футбол перебуває на високому рівні", — сказав Конте.

Перший матч в рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Інтером відбудеться 30 квітня, о 22:00 за київським часом.