Італія

Коментар італійського фахівця.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте відповів на запитання журналістів після перемоги над Монцою в матчі 33-го туру Серії А (1:0). Три очки неаполітанцям приніс гол Скотта Мактомінея на 72-й хвилині. В активі команди Конте тепер 71 очко — як і в лідируючого Інтера, який у цьому турі ще не грав.

"Ми намагалися контролювати гру, дотримувалися плану, але водночас нам не вистачало гравців у чужому штрафному, тому гольових моментів було не так багато.

Хто б що не говорив, а я вважаю неймовірним той факт, що ми, як і раніше, боремося з Інтером. Це несподівано, вражаюче, ніхто не міг передбачити такий сценарій на початку сезону. Багато що складається проти нас, але ми успішно долаємо труднощі.

Гравці заслуговують на похвалу!", — заявив у післяматчевому інтерв'ю Конте.

Раніше повідомлялося, що Жуан Жезус вибув до кінця сезону.