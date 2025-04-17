Італія

Бразилець отримав м’язову травму стегна у матчі проти Емполі та не зіграє більше в цьому сезоні.

Центральний захисник Наполі Жуан Жезус достроково завершив сезон через серйозну травму.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Джанлука Ді Марціо, бразилець отримав м’язове пошкодження стегна правої ноги під час поєдинку Серії А проти Емполі, який завершився перемогою неаполітанців з рахунком 3:0.

Унаслідок травми Жезус був змушений залишити поле ще до фінального свистка. Медичне обстеження підтвердило, що відновлення триватиме кілька тижнів, тож гравець вже розпочав реабілітаційний процес. Проте, як прогнозують лікарі, повернення захисника на поле до кінця поточного сезону неможливе.

У сезоні-2024/24 Жуан Жезус провів за Наполі 17 матчів у всіх турнірах.