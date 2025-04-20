Італія

Український півзахисник ще не готовий повернутися на поле після травми, отриманої на тренуванні.

Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра підтвердив, що український хавбек Руслан Маліновський не зможе допомогти команді у матчі 33 туру Серії А проти Лаціо, який відбудеться 21 квітня о 19:00 за київським часом. Про це повідомив італійський журналіст Джанлука Ді Марціо, посилаючись на слова наставника генуезького клубу.

"Малиновський не готовий до гри проти Лаціо, Максвелл Корне також залишиться поза складом. Натомість повернуться Маттіа Бані та Алан Маттурро", — сказав Вієйра.

Нагадаємо, що тиждень тому Малиновський отримав пошкодження під час тренування і вже пропустив поєдинок проти Верони у попередньому турі. Очікується, що 31-річний українець зможе повернутися на поле до матчу 34 туру проти Комо, який запланований на 27 квітня.

У цьому сезоні Руслан провів 10 матчів за Дженоа в усіх турнірах, зробивши три результативні передачі.