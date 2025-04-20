Італія

Попри щедру пропозицію від Аль-Ахлі, тренер налаштований продовжити контракт із "нерадзуррі" до 2027 року.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі не має наміру залишати команду попри інтерес з боку саудівського клубу Аль-Ахлі. Як повідомляють джерела, арабський гранд готував для наставника щедру фінансову пропозицію, однак Індзагі чітко дав зрозуміти, що його пріоритетом залишається робота з "нерадзуррі".

Нинішній контракт Індзагі з міланським клубом діє до літа 2026 року. Водночас керівництво Інтера вже працює над новою угодою — її планують підписати до завершення поточного сезону. За умовами нового контракту, зарплата тренера зросте до семи мільйонів євро на рік плюс бонуси.

Під керівництвом Індзагі Інтер демонструє блискучі результати — команда впевнено очолює турнірну таблицю Серії А, маючи 71 очко.