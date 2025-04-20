Іспанія

Поляк травмувався у грі проти Сельти й точно пропустить півфінал Ліги чемпіонів, фінал Кубка та, ймовірно, Класико в Ла Лізі.

Нападник Барселони Роберт Левандовські пропустить орієнтовно три тижні через травму. У неділю вранці футболіст пройшов медичне обстеження, яке підтвердило пошкодження напівсухожильного м’яза лівого стегна — саме на цю проблему вказували й перші тести після поєдинку проти Сельти в Ла Лізі (4:3).

Поляка замінили на 77-й хвилині того матчу, і вже тоді було помітно, що ситуація серйозна. Згідно з офіційним медичним звітом клубу, терміни повернення залежатимуть від того, як проходитиме процес відновлення.

Ця травма стала серйозним ударом для каталонців, адже попереду у команди найважливіші матчі сезону — фінал Кубка Іспанії проти Реала в суботу (26 квітня), півфінальна дуель Ліги чемпіонів із Інтером (30 квітня) та Класико в чемпіонаті Іспанії (11 травня). Левандовські точно пропустить матчі з італійцями, а його участь у грі проти Реала на Монжуїку залишається під питанням.

Хоча Роберт і не мав виходити в старті у фіналі Кубка, де провідну роль грав Ферран Торрес, його планували використовувати з лави запасних.

Цього сезону Роберт Левандовські зіграв у 48 матчах Барселони в усіх турнірах, у яких забив 40 голів і зробив три гольові передачі.