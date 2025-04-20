Італія

Коментар італійського хавбека.

Півзахисник Інтера Ніколо Барелла дав коментар після поразки від Болоньї (0:1).

"Нерадзуррі" пропустили на 94-й хвилині внаслідок вкидання з-за бокової, яке, як зазначив керманич Сімоне Індзагі, було виконано набагато ближче до воріт, ніж слід було. Автором голу став Ріккардо Орсоліні.

"Ми за жодних обставин не повинні пропускати голи, подібні до цього. Ми оборонялися вчотирьох проти трьох гравців Болоньї, і ми повинні були легко впоратися із загрозою. Потрібно діяти краще.

Тепер нам необхідно прийти до тями, а відзавтра ми готуватимемося до дербі з Міланом, у якому ніколи не буває просто", — сказав в інтерв'ю DAZN Барелла.

Раніше повідомлялося, що Інтер працює над придбанням одного з лідерів Марселя.