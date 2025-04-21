Італія

Керманич Аталанти прокоментував перемогу над Мілана.

Бергамаська Аталанта напередодні в рамках тридцять третього туру італійської Серії A обіграла Мілан на полі суперників.

Мілан — Аталанта 0:1 Відео гола та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "Богині" Джан П’єро Гасперіні прокоментував виступ власної команди.

"Ми забили дуже красивий і в підсумку вирішальний гол унаслідок підключення гравців оборони до атаки.

Для мене цей сезон уже неймовірний, а сьогоднішня перемога дає нам шанс знову потрапити до Ліги чемпіонів, що є нашою метою, фундаментальним завданням на цю кампанію.

Сьогоднішній вечір — чудовий, а чемпіонат стає дійсно дедалі складнішим. Перемога над Болоньєю могла бути оманливою, але ця перемога на Сан-Сіро дає неймовірний поштовх. Ми повинні виконати своє завдання після фантастичного сезону — було б непогано завершити його цим результатом.

Окрім чисельних труднощів, які ми мали в захисті за останній час, Коссуну повернувся після травми, і сьогодні він виглядав дуже добре. Так само, як і Толой, який має ДНК Аталанти в крові, але у нього було багато пошкоджень за останній час.

Утрата Колашинаца теж була дуже важкою для нас, тому що, окрім того, що він дуже сильний, він відіграє велику роль на полі. Цей 37-річний хлопець разом із Беллановою могли грати на фланзі проти Леау і Тео, і не тільки спокійно стримувати їх, але також і атакувати. Але в будь-якому випадку все минулось добре.

Без жартів, як можна шкодувати про 64 очки, які ми маємо наразі? Це правда, що ми відстаємо від лідируючої пари на сім очок, але це через невдачі в очних дуелях, які ми програли. Але суто з технічної точки зору вважати, що Аталанта може боротись за Скудетто — це вже трохи перебільшення. Просто подивіться на команди, які знаходяться позаду нас зараз, наскільки вони сильні", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі бергамаська Аталанта прийматиме Лечче.