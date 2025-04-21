Італія

В Італії швидко знайшли рішення.

Італійська Серія А оголосила дату проведення перенесених через смерть Папи Римського матчів. Про це повідомляє офіційний сайт італійської першості.

Раніше в чемпіонаті Італії скасували наступні матчі:

Удінезе – Торіно

Кальярі – Фіорентина

Дженоа – Лаціо

Парма – Ювентус

Всі чотири вищезгадані матчі 33-го туру Серії А пройдуть у середу, 23 квітня, о 19:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Маліновський пропустить матч з Лаціо.