В Італії швидко знайшли рішення.
Серія А, GETTY IMAGES
21 квітня 2025, 17:44
Італійська Серія А оголосила дату проведення перенесених через смерть Папи Римського матчів. Про це повідомляє офіційний сайт італійської першості.
Раніше в чемпіонаті Італії скасували наступні матчі:
Удінезе – Торіно
Кальярі – Фіорентина
Дженоа – Лаціо
Парма – Ювентус
Всі чотири вищезгадані матчі 33-го туру Серії А пройдуть у середу, 23 квітня, о 19:30 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що Маліновський пропустить матч з Лаціо.