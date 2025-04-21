Італія

Індзагі висловив підтримку своїм гравцям після поразки від Болоньї та запевнив, що команда продовжить боротьбу за місце в Лізі чемпіонів.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі прокоментував поразку своєї команди від Болоньї (0:1) в черговому турі Серії А, визнавши, що результат не зупиняє команду в боротьбі за місце в Лізі чемпіонів.

"Ми програли дуже важливий матч, який не заслуговували програти. Ми відповідали ударом на удар, і це боляче. Це поразка, яка пече, але чемпіонат не закінчується тут. Ми рухаємося далі з великою впевненістю.

У нас однакова кількість очок з Наполі, попереду ще п'ять матчів. Розклад має відносне значення — легко не буде ні нам, ні «Наполі», ні іншим командам, які борються за Лігу чемпіонів.

Тепер ми проаналізуємо, що могли зробити краще, без жодних виправдань, і рухатимемося вперед з тими ж виступами, які демонструємо останнім часом", — сказав Індзагі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Болонья — Інтер у рамках 33-го туру італійської Серії А-2024/25.