Італія

"Россонері" налаштовуються серйозно на півфінал Кубка Італії.

Вінгер Мілана Рафаель Леан висловився про майбутній матч-відповідь півфіналу Кубка Італії з Інтером (перша гра — 1:1). Його слова наводить DAZN.

"Можу сказати, що відтоді, як прийшов Сержіу Консейсан, ми часто могли дати відсіч і переломити хід гри, в якій відставали. Тренер прищепив нам цю рішучість. Іноді ми граємо добре і не перемагаємо, іноді граємо погано і перемагаємо. У мене немає пояснень усьому цьому.

Ми повинні віддати все заради перемоги у півфіналі, вийти у фінал і ощасливити всіх своїх вболівальників. Ну, і себе порадувати теж, адже цей сезон дуже складний для нас.

Це дербі, багато говорити не потрібно. Нам слід підійти до матчу з правильним переможним настроєм і повірити, що ми здатні виграти трофей. Це вкрай важливий матч, який може змінити наш сезон. Це остання можливість зробити цю кампанію кращою для Мілана", — сказав Леан.

Цього сезону Рафа Леан відіграв за Мілан 45 матчів, забив 11 голів та віддав 11 результативних передач.

Матч-відповідь між Інтером та Міланом відбудеться 23 квітня, о 22:00 за київським часом.