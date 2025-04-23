Італія

Данець повернеться до турецького клубу.

Центральний захисник Роми Віктор Нельссон залишить склад італійського клубу і повернеться до Галатасараю. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво римського клубу вирішило не викуповувати контракт 26-річного датчанина у Галатасарая за 12 мільйонів євро.

Контракт футболіста із грандом турецького футболу розрахований до літа 2027 року.

Нинішнього сезону Нельссон провів лише п'ять матчів. Після 33 турів Рома набрала 57 очок і посідає шосте місце у Серії А, а Галатасарай лідирує у Суперлізі, випереджаючи Фенербахче на п'ять балів.