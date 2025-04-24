Італія

Команди зіграють у неділю, 27 квітня, після трагічної новини для Лечче.

Запланований на п’ятницю, 25 квітня, матч 33-го туру Серії А між Аталантою та Лечче перенесено на два дні через трагедію в таборі гостей.

Як повідомляють італійські ЗМІ, поєдинок вирішили відкласти після того, як стало відомо про раптову смерть багаторічного фізіотерапевта Лечче Граціано Фіорієті.

Фіорієті понад 20 років працював у структурі клубу, ставши невіддільною частиною команди. Напередодні матчу команда вже прибула до Бергамо та зупинилася в готелі, але новина про втрату шокувала гравців та персонал.

Нову дату поєдинку призначено на неділю, 27 квітня, о 21:45 за київським часом. Футбольна Італія вшанувала пам’ять Граціано хвилиною мовчання на інших матчах туру.